В Днепре «накрыли» два зала игровых автоматов: подробности

Об этом сообщает на патрульная полиция Днепропетровской области.
Патрульные поехали проверить информацию об игорном зале у железнодорожного вокзала. Когда они вошли внутрь помещения, то увидели 16 игровых компьютеров.
Также была информация о зале игровых автоматов в Индустриальном районе Днепра. Патрульные поехали по адресу, и обнаружили там 11 компьютеров, на которых играли люди.
В обоих случаях патрульные на место вызвали следственно-оперативную группу. Двумя делами занимается следователь.
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