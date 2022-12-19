В Днепре «накрыли» два зала игровых автоматов: подробности

Также была информация о зале игровых автоматов в Индустриальном районе Днепра. Патрульные поехали по адресу, и обнаружили там 11 компьютеров, на которых играли люди.

Патрульные поехали проверить информацию об игорном зале у железнодорожного вокзала. Когда они вошли внутрь помещения, то увидели 16 игровых компьютеров.

Об этом сообщает на патрульная полиция Днепропетровской области.

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