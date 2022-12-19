У Дніпрі “накрили” два зали ігрових автоматів: подробиці

У Дніпрі біля залізничного вокзалу та в Індустріальному районі "накрили" зали ігрових автоматів.

Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області.

Патрульні поїхали перевірити інформацію про гральний зал біля залізничного вокзалу. Коли вони зайшли всередину приміщення, то побачили 16 гральних комп’ютерів.

Також була інформація про зал гральних автоматів у Індустріальному районі Дніпра. Патрульні поїхали за адресою, і виявили там 11 комп’ютерів, за якими грали люди.

В обох випадках патрульні на місце викликали слідчо-оперативну групу. Двома справами займається слідчий.

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