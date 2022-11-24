В Днепре начали возобновлять водоснабжение

Так, в Днепре уже начали восстанавливать водоснабжение. Но, как отметили в КП «Днепрводоканал», подача воды зависит от подключения к электропитанию насосных станций.
Напоминаем, давление в сети создается постепенно, система наполняется в течение часа-полтора. Мы все прилагаем усилия, чтобы как можно быстрее вернуть услуги в ваши дома! – отметили специалисты коммунального предприятия.
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