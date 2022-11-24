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У Дніпрі почали відновлювати водопостачання

Сьогодні 12:39
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Енергетики, рятувальники, комунальники працюють над тим, щоб повернути у наші домівки комунікації: світло, воду, зв'язок.

Новости Днепра про У Дніпрі почали відновлювати водопостачання

Так, у Дніпрі вже почали відновлювати водопостачання. Але, як зазначили в КП “Дніпроводоканал”, наразі подача води залежить від підключення до електроживлення насосних станцій.

Нагадуємо, тиск в мережі створюється поступово, система наповнюється протягом години-півтори. Ми всі докладаємо зусиль, щоб якнайшвидше повернути послуги у ваші домівки! – зазначили фахівці комунального підприємства.

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