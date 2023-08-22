В Днепре начальник кадровой службы военного штаба заработал 3,5 млн на «мертвых душах»

В одной из воинских частей Днепропетровска сотрудники кадровой службы насчитывали зарплату «мертвым душам». В списки личного состава добавляли данные мужчин, которые на самом деле не воевали. Боевые, которые начислялись этим военнослужащим, организаторы схемы забирали себе.
К преступлению причастны начальник отделения персонала штаба и руководитель строевой части кадровой службы. Последний придумал схему, чтобы украсть бюджетные средства, выделяемые на воинскую часть.
Начислялись дополнительные вознаграждения за участие в боевых действиях. Всего с апреля по декабрь 2022 года подозреваемые забрали себе 3,5 миллиона гривен «боевых». Об этом говорится в публикации Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
В настоящее время обвинительный акт в отношении двух военнослужащих отправили в суд. Обоим грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
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