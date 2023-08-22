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  • У Дніпрі начальник кадрової служби військового штабу заробив 3,5 млн на “мертвих душах”

У Дніпрі начальник кадрової служби військового штабу заробив 3,5 млн на “мертвих душах”

Сьогодні 15:52
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У Дніпрі в зловживанні владою підозрюють двох військовослужбовців, які заволоділи 3,5 млн грн бюджетних коштів. 

Новости Днепра про У Дніпрі начальник кадрової служби військового штабу заробив 3,5 млн на

В одній із військових частин Дніпропетровщини співробітники кадрової служби нараховували зарплатню “мертвим душам”. До списків особового складу додавали дані чоловіків, які насправді не воювали. Бойові, які нараховувалися цим військовослужбовцям, організатори схеми забирали собі.

До злочину причетні начальник відділення персоналу штабу та керівник стройової частини кадрової служби. Останній вигадав схему, щоб вкрасти бюджетні кошти, які виділялися на військову частину. 

Нараховувалися додаткові винагороди за участь в бойових діях. Усього з квітня по грудень 2022 року підозрювані забрали собі 3,5 мільйона гривень “бойових”. Про це йдеться в публікації Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Наразі обвинувальний акт щодо двох військовослужбовців відправили до суду. Обом загрожує від 7 до 12 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
Новости Днепра про У Дніпрі начальник кадрової служби військового штабу заробив 3,5 млн на

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Новости Днепра про У Дніпрі начальник кадрової служби військового штабу заробив 3,5 млн на Українська

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