В Днепре на ж/м Тополь 74-летняя женщина выпала из окна 6-го этажа: комментарий полиции

От полученных травм она умерла на месте.

Сегодня, 27 декабря, в Днепре на жилом массиве Тополь произошел ужасный инцидент – там 74-летняя женщина выпала из окна 6-го этажа. От полученных травм она умерла на месте.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что погибшая жила с мужем, на момент инцидента его не было дома. По словам соседей пенсионерки, у нее были проблемы со здоровьем.

Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что предварительная правовая квалификация – самоубийство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина повесился на металлической трубе.

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