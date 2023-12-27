В Днепре на ж/м Тополь 74-летняя женщина выпала из окна 6-го этажа: комментарий полиции

Сегодня, 27 декабря, в Днепре на жилом массиве Тополь произошел ужасный инцидент – там 74-летняя женщина выпала из окна 6-го этажа. От полученных травм она умерла на месте.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Отмечается, что погибшая жила с мужем, на момент инцидента его не было дома. По словам соседей пенсионерки, у нее были проблемы со здоровьем.
Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что предварительная правовая квалификация – самоубийство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина повесился на металлической трубе.
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