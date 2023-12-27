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  • У Дніпрі на ж/м Тополя 74-річна жінка випала з вікна 6-го поверху: коментар поліції

У Дніпрі на ж/м Тополя 74-річна жінка випала з вікна 6-го поверху: коментар поліції

Сьогодні 13:10
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Від отриманих травм вона померла на місці.
Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Тополя 74-річна жінка випала з вікна 6-го поверху: коментар поліції

Фото умовне.

Сьогодні, 27 грудня, у Дніпрі на житловому масиві Тополя стався жахливий інцидент – там 74-річна жінка випала з вікна 6-го поверху. Від отриманих травм вона померла на місці.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що загибла жила з чоловіком, на момент інциденту його не було вдома. За словами сусідів пенсіонерки, вона мала проблеми зі здоров’ям.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що попередня правова кваліфікація – самогубство. Усі обставини встановлюються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік повісився на металевій трубі.

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Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Тополя 74-річна жінка випала з вікна 6-го поверху: коментар поліціїУкраїнська

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