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Житель Днепра получил премию Верховной Рады Украины

Сегодня 12:36
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Поздравляем!

Новости Днепра про Житель Днепра получил премию Верховной Рады Украины

Житель Днепра Игорь Волканов получил ежегодную премию Верховной Рады Украины.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Игорь Анатольевич – руководитель ракетомодельного кружка центра научно-технического творчества и информационных технологий Днепропетровского областного совета. Он почти 30 лет работает в областной детско-юношеской спортивно-технической школе тренером-преподавателем ракетомодельного спорта. С 2009 года – президент Федерации ракетомодельного спорта Украины, главный тренер национальной сборной.

Поздравляем и благодарим за развитие ракетомодельного спорта в нашем регионе и стране! – добавил Лукашук.

Отметим, ежегодная премия Верховной Рады Украины педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных и внешкольных учебных заведений основана Верховной Радой Украины в 2006 году с целью повышения роли и авторитета педагога в обществе, поощрения педагогических работников к творческому, результативному труду и повышения престижности учительской профессии.

Напомним, ранее мы писали, что 18-летний изобретатель из Днепра стал лауреатом премии от Кабмина.

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