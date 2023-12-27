Житель Днепра получил премию Верховной Рады Украины

Житель Днепра Игорь Волканов получил ежегодную премию Верховной Рады Украины.
Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.
Игорь Анатольевич – руководитель ракетомодельного кружка центра научно-технического творчества и информационных технологий Днепропетровского областного совета. Он почти 30 лет работает в областной детско-юношеской спортивно-технической школе тренером-преподавателем ракетомодельного спорта. С 2009 года – президент Федерации ракетомодельного спорта Украины, главный тренер национальной сборной.
Поздравляем и благодарим за развитие ракетомодельного спорта в нашем регионе и стране! – добавил Лукашук.
Отметим, ежегодная премия Верховной Рады Украины педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных и внешкольных учебных заведений основана Верховной Радой Украины в 2006 году с целью повышения роли и авторитета педагога в обществе, поощрения педагогических работников к творческому, результативному труду и повышения престижности учительской профессии.
Напомним, ранее мы писали, что 18-летний изобретатель из Днепра стал лауреатом премии от Кабмина.
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Александра Лучка
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