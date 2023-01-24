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В Днепре на историческом монументе оставили надпись, которая хвалит РФ

Сегодня 10:31
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В Днепре вандалы осквернили монумент в честь основания исторической местности Днепра.

Новости Днепра про В Днепре на историческом монументе оставили надпись, которая хвалит РФ

В нашем городе все еще встречаются люди, поддерживающие врага. Иногда они пытаются осквернить исторические монументы.

К примеру, 23 января на монументе, посвященном основанию великого поселения с крепостью в Новых Кодаках вандалы оставили послание, превозносящее врага. Об этом сообщили в Инспекции по благоустройству горсовета Днепра.

Что именно было написано – не разглашается. Коммунальщики надпись уже стерли. Они также напомнили, что за такие действия есть административная ответственность.

Прежде всего, очень досадно, что эта вандальная надпись прославляла рассею именно в это ужасное для нашей страны время, когда славные украинские воины героически защищают наши земли ценой собственной жизни. Уважаемые «уличные художники», написание вандальных надписей влечет административную ответственность. Но, учитывая настоящее и содержание самой надписи, может быть расценено как уголовное правонарушение!, – говорится в сообщении.

Для справки: Новый Кодак, Новые Кодаки, Новые Кайдаки – историческая местность Днепра, бывший город, центр Кодацкой паланки Запорожской Сечи.

Расположена на правом берегу Днепра в приречной долине на 10 км выше по Днепру центра города Днепра, в западной части города, на севере Новокодацкого административного района города.

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