У Дніпрі на історичному монументі залишили напис, який звеличував РФ

У Дніпрі вандали спаплюжили монумент на честь заснування історичної місцевості Дніпра.

У нашому місті все ще зустрічаються люди, які підтримують ворога. Іноді вони намагаються спаплюжити історичні монументи.

До прикладу, 23 січня на монументі, який присвячений заснування великого поселення з фортецею в Нових Кодаках вандали залишили послання, яке звеличувало ворога. Про це повідомили в Інспекції з питань благоустрою міськради Дніпра.

Що саме було написано – не розголошується. Комунальники напис вже стерли. Вони також нагадали, що за такі дії є адміністративна відповідальність.

Насамперед, дуже прикро, що цей вандальний напис прославляв рассєю саме у цей жахливий для нашої країни час, коли славетні українські воїни героїчно боронять наші землі ціною власного життя. Шановні “вуличні художники”, написання вандальних написів тягне за собою адміністративну відповідальність. Але, враховуючи сьогодення та зміст самого напису, може бути розцінено як кримінальне правопорушення!, – йдеться в дописі.

Для довідки: Новий Кодак, Нові Кодаки, Нові Кайдаки — історична місцевість Дніпра, колишнє місто, центр Кодацької паланки Запорозької Січі.

Розташована на правому березі Дніпра у прирічковій долині на 10 км вище по Дніпру за центр міста Дніпра, у західній частині міста, на півночі Новокодацького адміністративного району міста.

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