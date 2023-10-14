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В Днепре на Яворницкого мужчина выгуливает свинью на поводке

Сегодня 21:17
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В Днепре заметили мужчину, который выгуливает свинью на поводке.

Новости Днепра про В Днепре на Яворницкого мужчина выгуливает свинью на поводке

Об этом сообщает Telegram-канал Труха Днепр.

Необычного домашнего питомца на проспекте заметили водители авто.

На перекрестке свинья на поводке даже пыталась тянуть хозяина за собой.

Наверное, это был представитель породы минипигов. Это довольно популярные домашние животные, но в Украине их не очень много.

Домашние свинки вырастают до 60 кг веса и нуждаются в серьезном уходе.

Прогулки на свежем воздухе положительно сказываются на здоровье декоративных свиней и помогают им от ожирения.

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