У Дніпрі на Яворницького чоловік вигулює свиню на повідку

У Дніпрі помітили чоловіка, який вигулює свиню на повідку.

Про це повідомляє Telegram-канал Труха Дніпро.

Незвичайного домашнього улюбленця на проспекті помітили водії авто.

На перехресті свиня на повідку навіть намагалася тягнути хазяїна за собою.

Напевно це був представник породи мініпігів. Це досить популярні домашні тварини, але в Україні їх не дуже багато.

Домашні свинки виростають до 60 кг ваги, та потребують серйозного догляду.

Прогулянки на свіжому повітрі позитивно позначаються на здоров’ї декоративних свиней, та допомогають їм від ожиріння.

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