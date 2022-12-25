В Днепре на Вокзальной площади пенсионерка нашла гранату в мусорнике

Боеприпас лежал в черном пакете.

25 декабря, на площади Вокзальной обнаружили гранату. Боеприпас увидела пенсионерка в мусорнике вблизи супермаркета, пишет Днепр Оперативный.

Граната была замотана в черный пакет. На место вызвали спасателей и взрывотехников. Приехав на место инцидента, они увидели пакет с ручной осколочной гранатой Ф1 и запалом к ней.

Гранату изъяли, а почему боеприпас оказался в мусорке будут выяснять правоохранители.

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