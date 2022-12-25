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У Дніпрі на Вокзальній площі пенсіонерка знайшла гранату в смітнику

Сьогодні 18:17
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Боєприпас лежав в чорному пакеті.

Новости Днепра про У Дніпрі на Вокзальній площі пенсіонерка знайшла гранату в смітнику

25 грудня, на площі Вокзальній знайшли гранату. Боєприпас побачила пенсіонерка у смітнику поблизу супермаркету, пише Дніпро Оперативний.

Граната була замотана в чорний пакет. На місце викликали рятувальників та вибухотехніків. Приїхавши на місце інциденту, вони побачили пакет з ручною осколковою гранатою Ф1 та запалом до неї.

Гранату вилучили, а чому боєприпас опинився в смітнику будуть з’ясовувати правоохоронці

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Новости Днепра про У Дніпрі на Вокзальній площі пенсіонерка знайшла гранату в смітникуУкраїнська

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