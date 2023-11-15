В Днепре на весь день выключат свет: список адресов
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Сегодня, 15 ноября, некоторым жителям Днепра выключат свет с 8:00 до 17:00.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40, 40-А;
пер. Лиственный: 1-18;
пер. Краснополянский: 20;
ул. Автозаводская: 1-43, 45-48, 50, 51-А, 52-62, 64-86 (четные), 88-Б, 90-А, 92-100 (четные), 102-А, 104, 106, 112-124 (четные), 128-136 (четные);
ул. Арбатская: 32-М, 34, 36, 37, 38-А, 39-49, 51, 53, 55;
ул. Зимняя: 1-11, 12-А, 13-18, 20;
ул. Кленовая: 1, 3, 5, 52;
ул. Крамского: 1, 3, 5-42, 43-А, 44-47, 51-Б;
ул. Криворожская 1, 16, 16-А, 20, 22-А, 24-50 (четные);
ул. Павла Чубинского: 20-А;
ул. Победителей: 1-46, 47-А, 48-81, 84-Б, 86-110 (четные);
ул. Алексея Тищика: 1-38, 40, 42, 44-52, 53-А, 54-64, 65-А, 66;
ул. Пржевальского: 2-8 (четные);
ул. Рабочая: 148, 174, 176, 176-А, 178;
ул. Седова: 1-А, 2, 3, 4-А, 5, 7-15, 16-А, 17, 18-А, 19, 20, 22;
пер. Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18-А, 19-21, 23, 27, 28-А, 29, 30, 31, 34-42 (четные);
пер. Зимний: 1-6, 8;
пер. Изюмский: 12, 14 31-41 (нечетные), 43-А, 45, 46-А, 47, 51, 55-61 (нечетные), 63-А, 65, 67, 69-А, 71-77 (нечетные), 79-А, 81-А, 83-А, 85, 87-А, 89-95 (нечетные), 109;
пер. Изюмский второй: 33;
пер. Крамского: 1, 4;
пер. Криворожский: 4-7, 9, 11, 13;
пер. Северный: 1-12, 14, 16;
проезд Тупиковый: 3-15 (нечетные);
проезд Шахматный: 2-9, 11, 12, 14, 16-32, 33-Б, 34-47, 49-67 (нечетные);
просп. Слобожанский: 40;
тупик Криворожский: 1-А, 3, 7, 9, 11-А, 13, 15, 23-25, 27-39 (нечетные), 41-Д.
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
(056) 732-12-12;
(095) 732-12-12;
(096) 732-12-12;
(073) 732-12-12.
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