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В Днепре на весь день выключат свет: список адресов

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Новости Днепра про В Днепре на весь день выключат свет: список адресов

Сегодня, 15 ноября, некоторым жителям Днепра выключат свет с 8:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40, 40-А;
  • пер. Лиственный: 1-18;
  • пер. Краснополянский: 20;
  • ул. Автозаводская: 1-43, 45-48, 50, 51-А, 52-62, 64-86 (четные), 88-Б, 90-А, 92-100 (четные), 102-А, 104, 106, 112-124 (четные), 128-136 (четные);
  • ул. Арбатская: 32-М, 34, 36, 37, 38-А, 39-49, 51, 53, 55;
  • ул. Зимняя: 1-11, 12-А, 13-18, 20;
  • ул. Кленовая: 1, 3, 5, 52;
  • ул. Крамского: 1, 3, 5-42, 43-А, 44-47, 51-Б;
  • ул. Криворожская 1, 16, 16-А, 20, 22-А, 24-50 (четные);
  • ул. Павла Чубинского: 20-А;
  • ул. Победителей: 1-46, 47-А, 48-81, 84-Б, 86-110 (четные);
  • ул. Алексея Тищика: 1-38, 40, 42, 44-52, 53-А, 54-64, 65-А, 66;
  • ул. Пржевальского: 2-8 (четные);
  • ул. Рабочая: 148, 174, 176, 176-А, 178;
  • ул. Седова: 1-А, 2, 3, 4-А, 5, 7-15, 16-А, 17, 18-А, 19, 20, 22;
  • пер. Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18-А, 19-21, 23, 27, 28-А, 29, 30, 31, 34-42 (четные);
  • пер. Зимний: 1-6, 8;
  • пер. Изюмский: 12, 14 31-41 (нечетные), 43-А, 45, 46-А, 47, 51, 55-61 (нечетные), 63-А, 65, 67, 69-А, 71-77 (нечетные), 79-А, 81-А, 83-А, 85, 87-А, 89-95 (нечетные), 109;
  • пер. Изюмский второй: 33;
  • пер. Крамского: 1, 4;
  • пер. Криворожский: 4-7, 9, 11, 13;
  • пер. Северный: 1-12, 14, 16;
  • проезд Тупиковый: 3-15 (нечетные);
  • проезд Шахматный: 2-9, 11, 12, 14, 16-32, 33-Б, 34-47, 49-67 (нечетные);
  • просп. Слобожанский: 40;
  • тупик Криворожский: 1-А, 3, 7, 9, 11-А, 13, 15, 23-25, 27-39 (нечетные), 41-Д.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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