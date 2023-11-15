Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на увесь день вимкнуть світло: перелік адрес

Сьогодні 07:25
просмотров

Зарядіть телефон!

Новости Днепра про У Дніпрі на увесь день вимкнуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 15 листопада, деяким мешканцям Дніпра вимкнуть світло з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40, 40-А;
  • пров. Листяний: 1-18;
  • пров. Червонополянський: 20;
  • вул. Автозаводська: 1-43, 45-48, 50, 51-А, 52-62, 64-86 (парні), 88-Б, 90-А, 92-100 (парні), 102-А, 104, 106, 112-124 (парні), 128-136 (парні);
  • вул. Арбатська: 32-М, 34, 36, 37, 38-А, 39-49, 51, 53, 55;
  • вул. Зимова: 1-11, 12-А, 13-18, 20;
  • вул. Кленова: 1, 3, 5, 52;
  • вул. Крамського: 1, 3, 5-42, 43-А, 44-47, 51-Б;
  • вул. Криворізька 1, 16, 16-А, 20, 22-А, 24-50 (парні);
  • вул. Павла Чубинського: 20-А;
  • вул. Переможців: 1-46, 47-А, 48-81, 84-Б, 86-110 (парні);
  • вул. Олексія Тищика: 1-38, 40, 42, 44-52, 53-А, 54-64, 65-А, 66;
  • вул. Пржевальського: 2-8 (парні);
  • вул. Робоча: 148, 174, 176, 176-А, 178;
  • вул. Сєдова: 1-А, 2, 3, 4-А, 5, 7-15, 16-А, 17, 18-А, 19, 20, 22;
  • пров. Громадський: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18-А, 19-21, 23, 27, 28-А, 29, 30, 31, 34-42 (парні);
  • пров. Зимовий: 1-6, 8;
  • пров. Ізюмський: 12, 14 31-41 (непарні), 43-А, 45, 46-А, 47, 51, 55-61 (непарні), 63-А, 65, 67, 69-А, 71-77 (непарні), 79-А, 81-А, 83-А, 85, 87-А, 89-95 (непарні), 109;
  • пров. Ізюмський другий: 33;
  • пров. Крамського: 1, 4;
  • пров. Криворізький: 4-7, 9, 11, 13;
  • пров. Північний: 1-12, 14, 16;
  • проїзд Тупиковий: 3-15 (непарні);
  • проїзд Шаховий: 2-9, 11, 12, 14, 16-32, 33-Б, 34-47, 49-67 (непарні);
  • просп. Слобожанський: 40;
  • тупик Криворізький: 1-А, 3, 7, 9, 11-А, 13, 15, 23-25, 27-39 (непарні), 41-Д.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на увесь день вимкнуть світло: перелік адресУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині поліція розшукує 33-річну жінку та її 4-річну доньку
Новини Дніпра
Сьогодні 06:50
На Дніпропетровщині поліція розшукує 33-річну жінку та її 4-річну доньку

Потрібна ваша допомога!

Не тільки козацька: на дні Каховського водосховища археологи виявили “мусульманську Атлантиду”
Новини Дніпра
Вчора 21:27
Не тільки козацька: на дні Каховського водосховища археологи виявили “мусульманську Атлантиду”

На дні Каховського водосховища археологи виявили "мусульманську Атлантиду"

Знайшли мертвим у колодязі: бабуся зниклого на Дніпропетровщині хлопчика розповіла, як міг померти онук
Новини Дніпра
Вчора 20:49
Знайшли мертвим у колодязі: бабуся зниклого на Дніпропетровщині хлопчика розповіла, як міг померти онук

Після 20 годин пошуків зниклого 4-річного хлопчика знайшли мертвим у…

У Кам’янському районі юнак вкрав старе авто своєї сусідки, щоб покататися
Новини Дніпра
Вчора 18:40
У Кам’янському районі юнак вкрав старе авто своєї сусідки, щоб покататися

Довго кататись на викраденому авто хлопцю не вдалось – наступного…

Наверх