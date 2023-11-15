У Дніпрі на увесь день вимкнуть світло: перелік адрес

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Сьогодні, 15 листопада, деяким мешканцям Дніпра вимкнуть світло з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40, 40-А;

пров. Листяний: 1-18;

пров. Червонополянський: 20;

вул. Автозаводська: 1-43, 45-48, 50, 51-А, 52-62, 64-86 (парні), 88-Б, 90-А, 92-100 (парні), 102-А, 104, 106, 112-124 (парні), 128-136 (парні);

вул. Арбатська: 32-М, 34, 36, 37, 38-А, 39-49, 51, 53, 55;

вул. Зимова: 1-11, 12-А, 13-18, 20;

вул. Кленова: 1, 3, 5, 52;

вул. Крамського: 1, 3, 5-42, 43-А, 44-47, 51-Б;

вул. Криворізька 1, 16, 16-А, 20, 22-А, 24-50 (парні);

вул. Павла Чубинського: 20-А;

вул. Переможців: 1-46, 47-А, 48-81, 84-Б, 86-110 (парні);

вул. Олексія Тищика: 1-38, 40, 42, 44-52, 53-А, 54-64, 65-А, 66;

вул. Пржевальського: 2-8 (парні);

вул. Робоча: 148, 174, 176, 176-А, 178;

вул. Сєдова: 1-А, 2, 3, 4-А, 5, 7-15, 16-А, 17, 18-А, 19, 20, 22;

пров. Громадський: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18-А, 19-21, 23, 27, 28-А, 29, 30, 31, 34-42 (парні);

пров. Зимовий: 1-6, 8;

пров. Ізюмський: 12, 14 31-41 (непарні), 43-А, 45, 46-А, 47, 51, 55-61 (непарні), 63-А, 65, 67, 69-А, 71-77 (непарні), 79-А, 81-А, 83-А, 85, 87-А, 89-95 (непарні), 109;

пров. Ізюмський другий: 33;

пров. Крамського: 1, 4;

пров. Криворізький: 4-7, 9, 11, 13;

пров. Північний: 1-12, 14, 16;

проїзд Тупиковий: 3-15 (непарні);

проїзд Шаховий: 2-9, 11, 12, 14, 16-32, 33-Б, 34-47, 49-67 (непарні);

просп. Слобожанський: 40;

тупик Криворізький: 1-А, 3, 7, 9, 11-А, 13, 15, 23-25, 27-39 (непарні), 41-Д.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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