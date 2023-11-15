У Дніпрі на увесь день вимкнуть світло: перелік адрес
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Сьогодні, 15 листопада, деяким мешканцям Дніпра вимкнуть світло з 8:00 до 17:00.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40, 40-А;
пров. Листяний: 1-18;
пров. Червонополянський: 20;
вул. Автозаводська: 1-43, 45-48, 50, 51-А, 52-62, 64-86 (парні), 88-Б, 90-А, 92-100 (парні), 102-А, 104, 106, 112-124 (парні), 128-136 (парні);
вул. Арбатська: 32-М, 34, 36, 37, 38-А, 39-49, 51, 53, 55;
вул. Зимова: 1-11, 12-А, 13-18, 20;
вул. Кленова: 1, 3, 5, 52;
вул. Крамського: 1, 3, 5-42, 43-А, 44-47, 51-Б;
вул. Криворізька 1, 16, 16-А, 20, 22-А, 24-50 (парні);
вул. Павла Чубинського: 20-А;
вул. Переможців: 1-46, 47-А, 48-81, 84-Б, 86-110 (парні);
вул. Олексія Тищика: 1-38, 40, 42, 44-52, 53-А, 54-64, 65-А, 66;
вул. Пржевальського: 2-8 (парні);
вул. Робоча: 148, 174, 176, 176-А, 178;
вул. Сєдова: 1-А, 2, 3, 4-А, 5, 7-15, 16-А, 17, 18-А, 19, 20, 22;
пров. Громадський: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18-А, 19-21, 23, 27, 28-А, 29, 30, 31, 34-42 (парні);
пров. Зимовий: 1-6, 8;
пров. Ізюмський: 12, 14 31-41 (непарні), 43-А, 45, 46-А, 47, 51, 55-61 (непарні), 63-А, 65, 67, 69-А, 71-77 (непарні), 79-А, 81-А, 83-А, 85, 87-А, 89-95 (непарні), 109;
пров. Ізюмський другий: 33;
пров. Крамського: 1, 4;
пров. Криворізький: 4-7, 9, 11, 13;
пров. Північний: 1-12, 14, 16;
проїзд Тупиковий: 3-15 (непарні);
проїзд Шаховий: 2-9, 11, 12, 14, 16-32, 33-Б, 34-47, 49-67 (непарні);
просп. Слобожанський: 40;
тупик Криворізький: 1-А, 3, 7, 9, 11-А, 13, 15, 23-25, 27-39 (непарні), 41-Д.
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
(056) 732-12-12;
(095) 732-12-12;
(096) 732-12-12;
(073) 732-12-12.
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