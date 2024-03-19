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В Днепре на улице Роторной у остановки умер человек: детали от полиции

Сегодня 17:49
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В Днепре в Самарском районе города на остановке нашли тело мужчины.

Новости Днепра про В Днепре на улице Роторной у остановки умер человек: детали от полиции

Неизвестный мужчина без признаков жизни был замечен у остановки на улице Роторной 19 марта.

По словам очевидцев, за несколько минут до того, как люди нашли его тело, в этом районе произошла потасовка.

Предварительно, у мужчины, которому около 40-45 лет с виду, оторвался тромб, сообщают в городских тг-каналах.

В полиции Dnepr.info сообщили, что правоохранители выезжали на место происшествия, где обнаружили труп человека. По предварительной информации от полицейских, мужчина без явных телесных повреждений. Причина смерти, личность умершего и возраст устанавливаются.

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