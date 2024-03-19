В Днепре на улице Роторной у остановки умер человек: детали от полиции

Неизвестный мужчина без признаков жизни был замечен у остановки на улице Роторной 19 марта.
По словам очевидцев, за несколько минут до того, как люди нашли его тело, в этом районе произошла потасовка.
Предварительно, у мужчины, которому около 40-45 лет с виду, оторвался тромб, сообщают в городских тг-каналах.
В полиции Dnepr.info сообщили, что правоохранители выезжали на место происшествия, где обнаружили труп человека. По предварительной информации от полицейских, мужчина без явных телесных повреждений. Причина смерти, личность умершего и возраст устанавливаются.
Читайте также:
Автор:
В Днепре несколько десятков домов продается по цене в миллионы…
По улицам Никополя бродит аист.
В Кривом Роге спасатели оригинально сняли котика с дерева.
Аист из Днепра "заселился" в свою новую "квартиру".
Устранять последствия российской агрессии в Криворожском районе может Люксембург.
В Днепре несколько десятков домов продается по цене в миллионы гривен. Как правило, в придачу к таким домам идут огромные участки земли, а в самих зданиях есть все: от личной котельной до спа-центра и спортивного зала. Площадь этих домов может…
По улицам Никополя бродит аист.
В Днепре задержано движение 5 трамвая.
В Кривом Роге спасатели оригинально сняли котика с дерева.
Аист из Днепра "заселился" в свою новую "квартиру".
Все обстоятельства выясняют правоохранители.
Сквер Героев один из самых старых зеленых уголков Днепра. Заложили его почти 100 лет назад. До этого на его месте была Тюремная площадь и находилась окраина города.
Злоумышленника оперативно разыскали!
В Днепре анонсировали перекрытие дорог и улиц.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!