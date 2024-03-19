У Дніпрі на вулиці Роторній біля зупинки померла людина: деталі від поліції

У Дніпрі в Самарському районі міста на зупинці знайшли тіло чоловіка.

Невідомого чоловіка без ознак життя помітили біля зупинки на вулиці Роторній 19 березня.

За словами очевидців, за декілька хвилин до того, як люди знайшли його тіло, у цьому районі сталася бійка.

Попередньо, у чоловіка, якому близько 40-45 років на вигляд, відірвався тромб, повідомляють у міських тг-каналах.

У поліції Dnepr.info повідомили, що правоохоронці виїжджали на місце події, де знайшли труп людини. За попередньою інформацією від поліціянтів, чоловік без явних тілесних ушкоджень. Причина смерті, особа померлого та вік встановлюються.

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