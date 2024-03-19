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  • У Дніпрі на вулиці Роторній біля зупинки померла людина: деталі від поліції

У Дніпрі на вулиці Роторній біля зупинки померла людина: деталі від поліції

Сьогодні 17:49
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У Дніпрі в Самарському районі міста на зупинці знайшли тіло чоловіка.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Роторній біля зупинки померла людина: деталі від поліції

Невідомого чоловіка без ознак життя помітили біля зупинки на вулиці Роторній 19 березня. 

За словами очевидців, за декілька хвилин до того, як люди знайшли його тіло, у цьому районі сталася бійка. 

Попередньо, у чоловіка, якому близько 40-45 років на вигляд, відірвався тромб, повідомляють у міських тг-каналах. 

У поліції Dnepr.info повідомили, що правоохоронці виїжджали на місце події, де знайшли труп людини. За попередньою інформацією від поліціянтів, чоловік без явних тілесних ушкоджень. Причина смерті, особа померлого та вік встановлюються.

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Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Роторній біля зупинки померла людина: деталі від поліціїУкраїнська

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