У Дніпрі на вулиці Роторній біля зупинки померла людина: деталі від поліції

Невідомого чоловіка без ознак життя помітили біля зупинки на вулиці Роторній 19 березня.
За словами очевидців, за декілька хвилин до того, як люди знайшли його тіло, у цьому районі сталася бійка.
Попередньо, у чоловіка, якому близько 40-45 років на вигляд, відірвався тромб, повідомляють у міських тг-каналах.
У поліції Dnepr.info повідомили, що правоохоронці виїжджали на місце події, де знайшли труп людини. За попередньою інформацією від поліціянтів, чоловік без явних тілесних ушкоджень. Причина смерті, особа померлого та вік встановлюються.
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