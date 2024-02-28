В Днепре на улицах массово снимают таблички с названиями остановок: в чем дело

Старые таблички снимают, а вешают новые - с актуальными названиями.

В Днепре заменяют таблички с названиями остановок — происходит это из-за декоммунизации и дерусификации топонимов.

Например, недавно заменили таблички на ул. Независимости (ранее — Титова).

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Всего понадобилось четыре таблички на переименование остановок. Потому что пересекается улица с проспектом Поля и просп. Богдана Хмельницкого. И на самой улице Независимости есть две остановки, — говорится в сообщении.

К тому же новые названия остановок появляются и на информационных табло в подвижном составе. Например — троллейбусов.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Днепре заменили названия на 42 остановочных пунктах. С начала этого года обновили названия и таблички на 10 остановках. Работы продолжаются.

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