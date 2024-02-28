У Дніпрі на вулицях масово знімають таблички із назвами зупинок: у чому річ

У Дніпрі замінюють таблички з назвами зупинок – відбувається це через декомунізацію та дерусифікацію топонімів.
Наприклад, нещодавно замінили таблички на вул. Незалежності (раніше – Титова).
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Усього знадобилося чотири таблички на перейменування зупинок. Бо перетинається вулиця із проспектом Поля та просп. Богдана Хмельницького. І на самій вулиці Незалежності є дві зупинки, – йдеться у повідомленні.
До того ж нові назви зупинок з’являються і на інформаційних табло у рухомому складі. Наприклад – тролейбусів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Дніпрі замінили назву на 42 зупинкових пунктах. Від початку цього року оновили назви та таблички на 10 зупинках. Роботи тривають.
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