У Дніпрі на вулицях масово знімають таблички із назвами зупинок: у чому річ

Старі таблички знімають, а вішають нові - з актуальними назвами.

У Дніпрі замінюють таблички з назвами зупинок – відбувається це через декомунізацію та дерусифікацію топонімів.

Наприклад, нещодавно замінили таблички на вул. Незалежності (раніше – Титова).

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Усього знадобилося чотири таблички на перейменування зупинок. Бо перетинається вулиця із проспектом Поля та просп. Богдана Хмельницького. І на самій вулиці Незалежності є дві зупинки, – йдеться у повідомленні.

До того ж нові назви зупинок з’являються і на інформаційних табло у рухомому складі. Наприклад – тролейбусів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Дніпрі замінили назву на 42 зупинкових пунктах. Від початку цього року оновили назви та таблички на 10 зупинках. Роботи тривають.

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