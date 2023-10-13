В Днепре на Центральном мосту затруднено движение: выберите другой маршрут

Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!

Сегодня, 13 октября, в Днепре на съезде с Центрального моста произошла авария.

Об этом сообщает Ситуационный центр.

Предварительно, никто не пострадал.

На этом участке дороги сильно затруднено движение – в сторону левого берега.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу, а лучше выберите альтернативный маршрут!

Напомним, ранее мы писали, что в полиции рассказали, как жители Днепра могут быстро оформить ДТП с помощью смартфона.

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