В Днепре на Центральном мосту затруднено движение: выберите другой маршрут

Сегодня, 13 октября, в Днепре на съезде с Центрального моста произошла авария.
Об этом сообщает Ситуационный центр.
Предварительно, никто не пострадал.
На этом участке дороги сильно затруднено движение – в сторону левого берега.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу, а лучше выберите альтернативный маршрут!
Напомним, ранее мы писали, что в полиции рассказали, как жители Днепра могут быстро оформить ДТП с помощью смартфона.
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