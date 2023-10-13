У Дніпрі на Центральному мосту ускладнено рух: виберіть інший маршрут

Будь ласка, будьте уважні за кермом!

Сьогодні, 13 жовтня, у Дніпрі на з’їзді з Центрального мосту сталася аварія.

Про це повідомляє Ситуаційний центр.

Попередньо, ніхто не постраждав.

На цій ділянці дороги сильно ускладнено рух – у бік лівого берега.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом, а краще виберіть альтернативний маршрут!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у поліції розповіли, як мешканці Дніпра можуть швидко оформити ДТП за допомогою смартфона.

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