У Дніпрі на Центральному мосту ускладнено рух: виберіть інший маршрут

Сьогодні, 13 жовтня, у Дніпрі на з’їзді з Центрального мосту сталася аварія.
Про це повідомляє Ситуаційний центр.
Попередньо, ніхто не постраждав.
На цій ділянці дороги сильно ускладнено рух – у бік лівого берега.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом, а краще виберіть альтернативний маршрут!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у поліції розповіли, як мешканці Дніпра можуть швидко оформити ДТП за допомогою смартфона.
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