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У Дніпрі на Центральному мосту ускладнено рух: виберіть інший маршрут

Сьогодні 09:45
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Будь ласка, будьте уважні за кермом!

Новости Днепра про У Дніпрі на Центральному мосту ускладнено рух: виберіть інший маршрут

Сьогодні, 13 жовтня, у Дніпрі на з’їзді з Центрального мосту сталася аварія.

Про це повідомляє Ситуаційний центр.

Попередньо, ніхто не постраждав.

На цій ділянці дороги сильно ускладнено рух – у бік лівого берега.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом, а краще виберіть альтернативний маршрут!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у поліції розповіли, як мешканці Дніпра можуть швидко оформити ДТП за допомогою смартфона.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Центральному мосту ускладнено рух: виберіть інший маршрутУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Центральному мосту ускладнено рух: виберіть інший маршрутРусский

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