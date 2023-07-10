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В Днепре на три дня объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении: подробности

Сегодня 13:50
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Будьте осторожны!

Новости Днепра про В Днепре на три дня объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении: подробности

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили на три дня предупреждение об опасном метеорологическом явлении. 

Так, с 10 по 12 июля на территории Днепропетровской области сохранится высокая (IV класса), местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Прогнозируется:

  • 10 июля: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°С, днем ​​22-27°С. По г. Днепр температура воздуха ночью 14-16°С, днем ​​24-26°С.
  • 11 июля: переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°С, днем ​​21-26°С.
  • 12 июля: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°С, днем ​​22-27°С.

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!

Новости Днепра про В Днепре на три дня объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении: подробности

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