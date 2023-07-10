В Днепре на три дня объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении: подробности

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!

Так, с 10 по 12 июля на территории Днепропетровской области сохранится высокая (IV класса), местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили на три дня предупреждение об опасном метеорологическом явлении.

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