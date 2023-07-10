В Днепре в прибрежном сквере нашли попугая (ВИДЕО)

Попугайчик имеет белые перья и желтенький «ирокез» на голове.

О пропаже сообщили в телеграм-канале «Просто Днепр».

В прибрежном сквере на Набережной Победы заметили попугая. Нашедшие птицу горожане предполагают, что он вылетел из квартиры и не смог вернуться домой.

Еще один пернатый беглец.

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