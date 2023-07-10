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В Днепре в прибрежном сквере нашли попугая (ВИДЕО)

Сегодня 16:56
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Еще один пернатый беглец.

Новости Днепра про В Днепре в прибрежном сквере нашли попугая (ВИДЕО)

В прибрежном сквере на Набережной Победы заметили попугая. Нашедшие птицу горожане предполагают, что он вылетел из квартиры и не смог вернуться домой.

О пропаже сообщили в телеграм-канале «Просто Днепр».

Попугайчик имеет белые перья и желтенький «ирокез» на голове.

 
Заметим, что в Днепре часто теряются птицы. Чаще всего это павлины, которые бегут из частных усадеб и гуляют по улицам города. Один из них недавно оккупировал чужой дом. Раньше этих экзотических созданий замечали на 12 квартале и вблизи частного сектора на левом берегу города.
 
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