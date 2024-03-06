В Днепре на Тополе кошка два дня просидела на дереве на высоте 9-этажа

На Тополе-3 кошка оказалась на дереве и «застряла» на высоте 9 этажа. Четырехлапа не смогла самостоятельно спуститься, и добраться до нее было трудно, поэтому хозяйка животного искала способ спасти свою домашнюю любимицу.
Местные жители вызвали спасателей, но у ГСЧС-ников не нашлось достаточно высокой стремянки.
Тополь 3, дом 30. Спасатели вчера и сегодня приезжали и не помогли, лестницы у них короткие, а бабушка переживает за любимца своего, — написали Любовь и Ирина в телеграм-канале Геннадия Корбана.
Кошка Муся провела два дня на уровне девятого этажа. Животное успешно сняли с дерева коммунальщики.
Теперь кошка и ее хозяйка снова вместе.
Спасибо, кошку сняли, с ней все хорошо, – пишут жители дома.
На фото видно, что кошка застряла на ветке высокого дерева.
Спасали кошку с помощью строительного крана.
Кошку сняли с дерева.
Теперь Муся и ее хозяйка снова вместе.
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