В Днепре на Тополе кошка два дня просидела на дереве на высоте 9-этажа

Котика, который два дня просидел на высоте 9 этажа, сняли с дерева.

На Тополе-3 кошка оказалась на дереве и «застряла» на высоте 9 этажа. Четырехлапа не смогла самостоятельно спуститься, и добраться до нее было трудно, поэтому хозяйка животного искала способ спасти свою домашнюю любимицу.

Местные жители вызвали спасателей, но у ГСЧС-ников не нашлось достаточно высокой стремянки.

Тополь 3, дом 30. Спасатели вчера и сегодня приезжали и не помогли, лестницы у них короткие, а бабушка переживает за любимца своего, — написали Любовь и Ирина в телеграм-канале Геннадия Корбана.

Кошка Муся провела два дня на уровне девятого этажа. Животное успешно сняли с дерева коммунальщики.

Теперь кошка и ее хозяйка снова вместе.

Спасибо, кошку сняли, с ней все хорошо, – пишут жители дома.

На фото видно, что кошка застряла на ветке высокого дерева.

Спасали кошку с помощью строительного крана.

Кошку сняли с дерева.

Теперь Муся и ее хозяйка снова вместе.

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