У Дніпрі на Тополі кішка два дні просиділа на дереві на висоті 9-поверху

Котика, який два дні просидів на висоті 9 поверху, зняли з дерева.

На Тополі-3 кішка опинилася на дереві і “застрягла” на висоті 9 поверху. Чотирилапа не змогла самостійно спуститися, і дістатися до неї було важко, тому господарка тварини шукала спосіб врятувати свою домашню улюбленицю.

Місцеві жителі викликали рятувальників, але в ДСНС-ників не знайшлося достатньо високої драбини.

Тополя 3, будинок 30. Рятувальники вчора і сьогодні приїжджали і не допомогли, драбини у них короткі, а бабуся переживає за улюбленця свого, – написали пані Любов та Ірина у телеграм-каналі Геннадія Корбана.

Кішка Муся провела два дні на рівні дев’ятого поверху. Тварину успішно зняли з дерева комунальники.

Тепер кішка та її господиня знову разом.

Дякую, кішку зняли, з нею все добре, – пишуть жителі будинку.

На фото видно, що кішка застрягла на гілці високого дерева.

Рятували кішку за допомогою будівельного крана.

Кішку зняли з дерева.

Тепер Муся та її господарка знову разом.

Читайте також:

Українська

Автор: