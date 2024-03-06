У Дніпрі на Тополі кішка два дні просиділа на дереві на висоті 9-поверху

На Тополі-3 кішка опинилася на дереві і “застрягла” на висоті 9 поверху. Чотирилапа не змогла самостійно спуститися, і дістатися до неї було важко, тому господарка тварини шукала спосіб врятувати свою домашню улюбленицю.
Місцеві жителі викликали рятувальників, але в ДСНС-ників не знайшлося достатньо високої драбини.
Тополя 3, будинок 30. Рятувальники вчора і сьогодні приїжджали і не допомогли, драбини у них короткі, а бабуся переживає за улюбленця свого, – написали пані Любов та Ірина у телеграм-каналі Геннадія Корбана.
Кішка Муся провела два дні на рівні дев’ятого поверху. Тварину успішно зняли з дерева комунальники.
Тепер кішка та її господиня знову разом.
Дякую, кішку зняли, з нею все добре, – пишуть жителі будинку.
На фото видно, що кішка застрягла на гілці високого дерева.
Рятували кішку за допомогою будівельного крана.
Кішку зняли з дерева.
Тепер Муся та її господарка знову разом.
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