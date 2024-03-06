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  • У Дніпрі на Тополі кішка два дні просиділа на дереві на висоті 9-поверху

У Дніпрі на Тополі кішка два дні просиділа на дереві на висоті 9-поверху

Сьогодні 16:38
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Котика, який два дні просидів на висоті 9 поверху, зняли з дерева.

Новости Днепра про У Дніпрі на Тополі кішка два дні просиділа на дереві на висоті 9-поверху

На Тополі-3 кішка опинилася на дереві і “застрягла” на висоті 9 поверху. Чотирилапа не змогла самостійно спуститися, і дістатися до неї було важко, тому господарка тварини шукала спосіб врятувати свою домашню улюбленицю.

Місцеві жителі викликали рятувальників, але в ДСНС-ників не знайшлося достатньо високої драбини. 

Тополя 3, будинок 30. Рятувальники вчора і сьогодні приїжджали і не допомогли, драбини у них короткі, а бабуся переживає за улюбленця свого, – написали пані Любов та Ірина у телеграм-каналі Геннадія Корбана. 

Кішка Муся провела два дні на рівні дев’ятого поверху. Тварину успішно зняли з дерева комунальники.

Тепер кішка та її господиня знову разом.

Дякую, кішку зняли, з нею все добре, – пишуть жителі будинку.

На фото видно, що кішка застрягла на гілці високого дерева. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Тополі кішка два дні просиділа на дереві на висоті 9-поверху

Рятували кішку за допомогою будівельного крана. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Тополі кішка два дні просиділа на дереві на висоті 9-поверху

Кішку зняли з дерева. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Тополі кішка два дні просиділа на дереві на висоті 9-поверху

Тепер Муся та її господарка знову разом. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Тополі кішка два дні просиділа на дереві на висоті 9-поверху

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Новости Днепра про У Дніпрі на Тополі кішка два дні просиділа на дереві на висоті 9-поверхуУкраїнська

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