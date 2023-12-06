В Днепре на Сичеславской Набережной из реки достали утопленника: что известно

Погибшему ориентировочно 35 лет.

Сегодня, 6 декабря, в 08:25 на линию «101» сообщили, что возле улицы Сичеславская Набережная в реке находится тело человека.

Спасатели-водолазы прибыли на место и достали утопленника, который был в 2 метрах от берега.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Погибшего, ориентировочно 35 лет, передали представителям Национальной полиции.

Все обстоятельства смерти мужчины будут выяснять полицейские.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в заброшенном здании нашли тело женщины с колото-резаными ранами: что говорят в полиции.

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