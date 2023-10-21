В Днепре на Степана Бандеры серьезное ДТП: столкнулись маршрутка, трамвай и легковушка

Дорогу не поделили маршрутка и легковушка, также произошло столкновение с трамваем.
Движение к железнодорожному вокзалу затруднено.
На месте работают представители патрульной полиции.
Трамвай смог продолжить свое движение, а легковушка с маршруткой пока остаются на месте.
Планируйте свои поездки по городу в этом направлении осмотрительно, на месте могут быть пробки.
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