В Днепре на Степана Бандеры серьезное ДТП: столкнулись маршрутка, трамвай и легковушка

Сегодня в Днепре на улице Степана Бандеры произошло серьезное ДТП.

Дорогу не поделили маршрутка и легковушка, также произошло столкновение с трамваем.

Движение к железнодорожному вокзалу затруднено.

На месте работают представители патрульной полиции.

Трамвай смог продолжить свое движение, а легковушка с маршруткой пока остаются на месте.

Планируйте свои поездки по городу в этом направлении осмотрительно, на месте могут быть пробки.

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