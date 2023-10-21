В Днепропетровской области во время пожара сгорело 20 тонн соломы

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На месте спасатели увидели, что возле частного домовладения горит солома в тюках.
Пожар удалось локализовать всего через 2 часа.
Огонь уничтожил 100 тюков соломы общим весом 20 тонн. Погибших и пострадавших нет.
Недавно мы сообщали, что неизвестные похитили солому и тыквы из декоративной инсталляции.
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