В Днепропетровской области во время пожара сгорело 20 тонн соломы

Недавно мы сообщали , что неизвестные похитили солому и тыквы из декоративной инсталляции.

Огонь уничтожил 100 тюков соломы общим весом 20 тонн. Погибших и пострадавших нет.

Пожар удалось локализовать всего через 2 часа.

На месте спасатели увидели, что возле частного домовладения горит солома в тюках.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

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