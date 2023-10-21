Ночью враг применил тактику «смешанных атак» на Днепропетровщине, — Гуменюк

Военные наблюдали одновременный пуск крылатых ракет, КАБ (управляемых авиабомб) и дронов.
Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, в эфире телемарафона.
Это однозначно попытка врагом нанести ракетный удар максимально эффективно для себя, поскольку знают, что по УАБам работать мы не можем, — заявила она.
В ходе ночной атаки по Украине россияне применили авиационные ракеты Х-59, крылатые ракеты «Искандер-К» и ударные БпЛА типа Shahed-136/131.
Такая тактика направлена на истощение систем ПВО.
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