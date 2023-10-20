На вокзале Днепра задержали юношу, который в свой день рождения убил гостя и схотел бежать

Вечером 18 октября стражам порядка сообщили об убийстве в поселке Николаевка Днепровского района. В частном доме обнаружили труп 47-летнего мужчины. Как оказалось, во время застолья погибший повздорил с именинником, и ссора переросла в драку. На теле умершего были многочисленные телесные повреждения.
Правоохранители приступили к поискам убийцы. Им оказался 17-летний парень, который в этот день праздновал день рождения. Между ним и гостем началась ссора. Юноша избил своего знакомого, а затем хотел сбежать из города, чтобы его не задержали полицейские.
Нашли юношу на вокзале в Днепре.
Подозреваемый был задержан. За совершенное нападающему грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
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