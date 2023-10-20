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  • В Днепре неизвестные бросали камни в трамвай и разбили окно: комментарий полиции

В Днепре неизвестные бросали камни в трамвай и разбили окно: комментарий полиции

Сегодня 15:27
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Отмечается, что это уже второй случай за месяц...

Новости Днепра про В Днепре неизвестные бросали камни в трамвай и разбили окно: комментарий полиции

Сегодня, 20 октября, неизвестные разбили окно трамвая №15.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Инцидент произошел около 12:50 в районе ул. Аудиторная – Гомельская. Хулиганы начали бросать камни в трамвай. Как результат – разбитое окно. 

Отмечается, что это уже второй случай за месяц.

Новости Днепра про В Днепре неизвестные бросали камни в трамвай и разбили окно: комментарий полиции

Новости Днепра про В Днепре неизвестные бросали камни в трамвай и разбили окно: комментарий полиции

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что указанный факт зарегистрирован в журнал единого учета отделения полиции. Правоохранители устанавливают причастных лиц, идет проверка.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина лег под колеса маршрутки.

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