В Днепре неизвестные бросали камни в трамвай и разбили окно: комментарий полиции

Сегодня, 20 октября, неизвестные разбили окно трамвая №15.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Инцидент произошел около 12:50 в районе ул. Аудиторная – Гомельская. Хулиганы начали бросать камни в трамвай. Как результат – разбитое окно.
Отмечается, что это уже второй случай за месяц.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что указанный факт зарегистрирован в журнал единого учета отделения полиции. Правоохранители устанавливают причастных лиц, идет проверка.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина лег под колеса маршрутки.
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