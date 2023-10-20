На вокзалі Дніпра затримали юнака, який перед цим під час застілля вбив чоловіка та хотів втекти

У Дніпра затримали юнака, який перед цим вбив свого знайомого під час застілля.

Увечері 18 жовтня правоохоронцям повідомили про вбивство в селищі Миколаївка Дніпровського району. У приватному будинку знайшли труп 47-річного чоловіка. Як виявилося, під час застілля загиблий посварився з іменинником, і сварка переросла в бійку. На тілі померло були численні тілесні ушкодження.

Правоохоронці розпочали пошуки вбивці. Ним виявився 17-річний хлопець, який в той день святкував день народження. Між ним і гостем розпочалася сварка. Юнак побив свого знайомого, а потім хотів втекти, щоб його не затримали поліціянти.

Знайшли юнака на вокзалі у Дніпрі.

Підозрюваного затримали. За скоєне нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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