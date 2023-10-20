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  • На вокзалі Дніпра затримали юнака, який перед цим під час застілля вбив чоловіка та хотів втекти

На вокзалі Дніпра затримали юнака, який перед цим під час застілля вбив чоловіка та хотів втекти

Сьогодні 19:21
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У Дніпра затримали юнака, який перед цим вбив свого знайомого під час застілля.

Новости Днепра про На вокзалі Дніпра затримали юнака, який перед цим під час застілля вбив чоловіка та хотів втекти

Увечері 18 жовтня правоохоронцям повідомили про вбивство в селищі Миколаївка Дніпровського району. У приватному будинку знайшли труп 47-річного чоловіка. Як виявилося, під час застілля загиблий посварився з іменинником, і сварка переросла в бійку. На тілі померло були численні тілесні ушкодження. 

Правоохоронці розпочали пошуки вбивці. Ним виявився 17-річний хлопець, який в той день святкував день народження. Між ним і гостем розпочалася сварка. Юнак побив свого знайомого, а потім хотів втекти, щоб його не затримали поліціянти. 

Знайшли юнака на вокзалі у Дніпрі. 

Підозрюваного затримали. За скоєне нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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Новости Днепра про На вокзалі Дніпра затримали юнака, який перед цим під час застілля вбив чоловіка та хотів втектиУкраїнська

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