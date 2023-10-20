На Днепропетровщине более трех тысяч человек пострадали от нападения животных, больных бешенством

Берегите себя и своих родных!

В этом году на Днепропетровщине бешенством заболели втрое больше животных, чем в прошлом. Поэтому увеличилось и количество пострадавших людей – их более трех тысяч.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

По его словам, такая вспышка бешенства объясняется тем, что охотникам запретили охотиться на рыжих лис в связи с военным положением в стране. А именно лисы и являются основным источником распространения этой болезни.

Поэтому в регионе планируют проводить ряд мероприятий: в первую очередь будут регулировать популяцию лис, проводить иммунизацию, разбрасывая вакцину в лесах, диагностировать диких животных. Делаем все для безопасности жителей нашей области. Ежегодно вакцинируйте своих домашних питомцев, берегите себя и близких! – написал Лукашук.

Напомним, бешенство – вирусное заболевание, которое имеет самый высокий уровень смертности среди всех инфекционных болезней человека. Вирус бешенства поражает центральную нервную систему и после появления симптомов становится неизлечимым – 100% больных умирают. Как уберечься – читайте здесь!

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