В Кривом Роге ракета попала по дачному кооперативу: есть погибший и пострадавшая

Во время ракетной атаки на Кривой Рог погиб мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Россияне попали ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге. Погиб 60-летний мужчина. Женщина 57 лет получила осколочные ранения. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Из-за атаки произошел пожар, который спасатели уже обуздали. Все последствия уточняются.

Как уточнил Александр Вилкул, во время последней воздушной тревоги в пригороде на даче ракетой был убит 60-летний мужчина, его 57-летняя жена уже в больнице, в состоянии средней тяжести.

Напомним, сегодня вечером в Кривом Роге и в окрестностях дважды слышали взрывы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: