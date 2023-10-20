В Кривом Роге ракета попала по дачному кооперативу: есть погибший и пострадавшая

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Россияне попали ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге. Погиб 60-летний мужчина. Женщина 57 лет получила осколочные ранения. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.
Из-за атаки произошел пожар, который спасатели уже обуздали. Все последствия уточняются.
Как уточнил Александр Вилкул, во время последней воздушной тревоги в пригороде на даче ракетой был убит 60-летний мужчина, его 57-летняя жена уже в больнице, в состоянии средней тяжести.
Напомним, сегодня вечером в Кривом Роге и в окрестностях дважды слышали взрывы.
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