В Днепре после резкого обвала цен, снова начал дорожать базовый овощ: какова его стоимость

На рынках и в супермаркетах снова начала дорожать морковь.

На этой неделе в Украине и в частности в Днепре поползли цены на морковь. Если летом стоимость базового овоща стремительно рухнула, то сейчас понемногу растет. По данным аналитиков проекта EastFruit, корнеплод в среднем подорожал на 37%.

Какие причины роста цен на морковь

Росту цен на морковь способствуют сразу несколько факторов:

повышение торговой активности;

фермеры не продают морковь высокого качества, а сбывают только излишки;

Многие начали делать запасы моркови на зиму, поэтому увеличился спрос. В то же время фермеры не спешат выбрасывать на рынок весь имеющийся товар, оставляя часть качественного овоща на потом, чтобы продать его, когда цены вырастут.

Пока фермеры продают излишки, которые не удалось отправить на хранение.

Стоит отметить, что в этом году цена на морковь на 52% ниже, чем в 2022 году, когда из-за нехватки предложения на рынке, стоимость корнеплода стремительно выросла. Новый урожай моркови оказался значительно больше, чем в прошлом году, когда половину овощей не удалось реализовать, из-за оккупации юга Украины.

Теперь цена на морковь колеблется в пределах 6-11 гривен за килограмм.

Что с ценами в Днепре

В супермаркетах Днепра цены не сильно отличаются от общеукраинских. К примеру, в одном из «Варусов» предлагают несколько «видов» моркови. Помытая обойдется в 15 гривен, а обычная – 8,50 за килограмм.

У АТБ цены не сильно отличаются от конкурентов. За килограмм обычной не помытой просят 7,79. Мытая обойдется в 11 гривен.

Самый большой выбор моркови в Сильпо. Обычная стоит 6,60 за килограмм, мытая – 11,79. Бейби-морковь – от 25 до 35 гривен за килограмм. Фасованную продают за 30, а тоненькую мини за 300 гривен/20 гр.

На рынках ситуация не сильно разнится. В среднем за килограмм просят 6-9 гривен.

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