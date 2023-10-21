Попросил позвонить и скрылся: на Днепропетровщине задержали грабителя

В городе Новомосковск задержан мужчина, подозреваемый в краже мобильного телефона.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Злоумышленник 19 октября подошел к потерпевшему и попросил мобильный телефон, чтобы совершить «важный звонок».

Подозреваемый «отблагодарил» потерпевшего тем, что бросился бежать вместе с мобильным телефоном.

Обманутый мужчина пытался догнать вора, но не смог.

Грабителя задержали уже полицейские, которые изъяли у него мобильный телефон.

Злоумышленником оказался ранее судимый за аналогичные преступления 38-летний местный житель. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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