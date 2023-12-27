В Днепре на Старочумацкой горел продуктовый киоск: подробности от ГСЧС

К счастью, никто не пострадал.

Сегодня утром на линию «101» сообщили о пожаре на улице Старочумацкой в Индустриальном районе города.

Спасатели оперативно прибыли на место и выяснили, что возгорание возникло внутри продуктового киоска – горели обшивка стен и потолка, морозильная камера на площади 4 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

В 07:25 пожар ликвидировали.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине из пожара спасли 85-летнего дедушку.

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