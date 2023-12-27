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  • В Днепре на Солнечной Набережной образовалось огромное вонючее озеро (ВИДЕО)

В Днепре на Солнечной Набережной образовалось огромное вонючее озеро (ВИДЕО)

Сегодня 14:29
просмотров

По предварительной информации, здесь прорвало канализацию.

Новости Днепра про В Днепре на Солнечной Набережной образовалось огромное вонючее озеро (ВИДЕО)

В Днепре на улице Солнечная Набережная (ранее – ул. Маршала Малиновского) образовалось огромное вонючее озеро.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Предварительно, здесь прорвало канализацию. Вода с неприятным запахом затопила проезжую часть и остановку общественного транспорта.

Местные жители жалуются, что страдают от вони уже не один день.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Мандрыковской посреди дороги образовалась пропасть: что известно.

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