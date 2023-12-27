В Днепре на Солнечной Набережной образовалось огромное вонючее озеро (ВИДЕО)

В Днепре на улице Солнечная Набережная (ранее – ул. Маршала Малиновского) образовалось огромное вонючее озеро.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Предварительно, здесь прорвало канализацию. Вода с неприятным запахом затопила проезжую часть и остановку общественного транспорта.
Местные жители жалуются, что страдают от вони уже не один день.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Мандрыковской посреди дороги образовалась пропасть: что известно.
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