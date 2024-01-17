В Днепре на съезде с Нового моста столкнулись маршрутка и легковушка: движение затруднено

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Сегодня, 17 января, в Днепре на съезде с Нового моста произошла авария – там столкнулись маршрутка и легковушка.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

Предварительно, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Отметим, затруднено движение транспорта в направлении правого берега (цирка).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: