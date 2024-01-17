В Днепре на съезде с Нового моста столкнулись маршрутка и легковушка: движение затруднено

Сегодня, 17 января, в Днепре на съезде с Нового моста произошла авария – там столкнулись маршрутка и легковушка.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
Предварительно, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
Отметим, затруднено движение транспорта в направлении правого берега (цирка).
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