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  • У Дніпрі на з’їзді з Нового мосту зіткнулися маршрутка та легковик: рух ускладнено

У Дніпрі на з’їзді з Нового мосту зіткнулися маршрутка та легковик: рух ускладнено

Сьогодні 09:34
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Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Новости Днепра про У Дніпрі на з'їзді з Нового мосту зіткнулися маршрутка та легковик: рух ускладнено

Сьогодні, 17 січня, у Дніпрі на з’їзді з Нового мосту сталася аварія – там зіткнулися маршрутка та легковик.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Попередньо, ніхто не постраждав. Зараз на місці події працюють правоохоронці.

Зазначимо, ускладнено рух транспорту у напрямку правого берега (цирку).

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Новости Днепра про У Дніпрі на з'їзді з Нового мосту зіткнулися маршрутка та легковик: рух ускладненоУкраїнська

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