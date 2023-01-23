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  • В Днепре на проспекте Хмельницкого маршрутка №136А врезалась в электроопору: водитель умер

В Днепре на проспекте Хмельницкого маршрутка №136А врезалась в электроопору: водитель умер

Сегодня 15:55
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Вчера вечером, 22 января, в Днепре по проспекту Богдана Хмельницкого произошла авария.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Хмельницкого маршрутка №136А врезалась в электроопору: водитель умер

Там водитель автобуса №136А въехал в электроопору. К сожалению, мужчина скончался на месте.

Как сообщает «Информатор», 56-летний водитель двигался по проспекту Богдана Хмельницкого. В какой-то момент он упал в обморок, выехал за пределы проезжей части и въехал в электроопору. От полученных травм мужчина погиб на месте. К счастью, пассажиров в салоне автобуса не было.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части первой статьи 115 УКУ (естественная смерть).

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Новости Днепра про В Днепре на проспекте Хмельницкого маршрутка №136А врезалась в электроопору: водитель умерУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на проспекте Хмельницкого маршрутка №136А врезалась в электроопору: водитель умерРусский

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