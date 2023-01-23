Сильное пламя и черный дым: под Днепром горел дом (ФОТО)

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место оперативно выехали спасатели. Они локализовали пожар в 08:24 и ликвидировали в 10:05.
Огонь уничтожил строительные материалы, крышу и перекрытие дома, повредил солнечные панели на соседнем доме. Общая площадь пожара составила 400 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 29 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники.
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