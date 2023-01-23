Сильное пламя и черный дым: под Днепром горел дом (ФОТО)

Сегодня, 23 января, в 07:04 на линию «101» поступило сообщение о возгорании частного дома по улице Телевизионной села Новоалександровка.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место оперативно выехали спасатели. Они локализовали пожар в 08:24 и ликвидировали в 10:05.

Огонь уничтожил строительные материалы, крышу и перекрытие дома, повредил солнечные панели на соседнем доме. Общая площадь пожара составила 400 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 29 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники.

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