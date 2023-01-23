В Днепре на Набережной Победы нашли труп: комментарий полиции

Оно лежало на крыше помещения на уровне второго этажа. Труп обнаружила жительница дома.
Женщина вызвала правоохранителей.
Как сообщили журналисту Dnepr.info в полиции, предварительная правовая квалификация – самоубийство.
Все обстоятельства выясняют правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Антоновича нашли тело женщины.
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