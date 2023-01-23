В Днепре на Набережной Победы нашли труп: комментарий полиции

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Антоновича нашли тело женщины.

Оно лежало на крыше помещения на уровне второго этажа. Труп обнаружила жительница дома.

Ночью на Гагарина в одном из домов возле ТРЦ "Дафи"…

Сегодня, 23 января, в 07:04 на линию «101» поступило сообщение…

Сильное пламя и черный дым: под Днепром горел дом (ФОТО) Сегодня, 23 января, в 07:04 на линию «101» поступило сообщение о возгорании частного дома по улице Телевизионной села Новоалександровка. 0 просмотров

Однокомнатная на 8 человек: как выглядит жилье в аренду за 400 грн в сутки в Днепре (ФОТО) Аренда квартиры посуточно может быть выгодна тем, кто ненадолго снимает жилье большой компанией или для проведения в этих квартирах каких-то праздников. В остальном же – это довольно дорогое удовольствие по сравнению с обычной арендой жилья. По сравнению с прошлым годом,… просмотров