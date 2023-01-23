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Сразу три нарушения: в Днепре водитель без прав предлагала взятку

Сегодня 14:54
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В Днепре задержали водителя без прав.

Новости Днепра про Сразу три нарушения: в Днепре водитель без прав предлагала взятку

Как рассказали в патрульной полиции, 20 января в Амур-Нижнепровском районе полицейские заметили авто, которое припарковалось на «зебре». Инспекторы подошли к владелице машины, чтобы предупредить о нарушениях.

Проверить документы инспекторы не смогли, потому что у водительницы нет прав. Днепрянка не отрицала этот факт, однако пыталась избежать наказания и предложила патрульным взятку. Она надеялась, что за 200 долларов полицейские отпустят ее.

Водителя предупредили, что это наказывается законом, но она продолжила настаивать. На место вызвали следователей, которые будут разбираться по обстоятельствам дела. Также на женщину составили административные материалы по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП.

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