Через Днепр продолжают курсировать эвакуационные поезда: подробности

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Из опасных регионов продолжают курсировать эвакуационные поезда, по которым можно добраться до центральных и западных областей Украины.

Об этом напомнили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Чтобы эвакуироваться поездом, необходимо предварительно зарегистрироваться, обратившись на горячие линии местных органов власти. При регистрации на эвакуацию нужно обязательно сообщать, к какой станции вы направляетесь.

Так, через Днепр продолжают курсировать два эвакуационных поезда:

№ 234/233 Покровск – Днепр – Львов, который отправляется с начальной станции в 14:15 и прибывает во Львов на следующий день в 12:44. Поезд следует через станции Днепр, Шевченко, Винницу, Хмельницкий, Тернополь.

№ 119/120 Запорожье – Кривой Рог – Львов. Отправление со станции Запорожья в 09:45, в Днепр прибывает в 12:07, в Кривой Рог – в 15:29, на конечную станцию ​​Львов – в 11:44.

Время отправления поездов может изменяться. Поэтому можно узнать точное время в справочном бюро вокзала: (056) 793-48-26.

По прибытии на место назначения прямо на вокзале «Укрпочта» выплатит внутренне перемещенным лицам кэш-помощь от государства в размере 2 тыс. гривен для взрослых и 3 тыс. гривен для детей и лиц с инвалидностью, — отметили в Минреинтеграции.

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