Через Днепр продолжают курсировать эвакуационные поезда: подробности

Из опасных регионов продолжают курсировать эвакуационные поезда, по которым можно добраться до центральных и западных областей Украины.
Об этом напомнили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Чтобы эвакуироваться поездом, необходимо предварительно зарегистрироваться, обратившись на горячие линии местных органов власти. При регистрации на эвакуацию нужно обязательно сообщать, к какой станции вы направляетесь.
Так, через Днепр продолжают курсировать два эвакуационных поезда:
Время отправления поездов может изменяться. Поэтому можно узнать точное время в справочном бюро вокзала: (056) 793-48-26.
По прибытии на место назначения прямо на вокзале «Укрпочта» выплатит внутренне перемещенным лицам кэш-помощь от государства в размере 2 тыс. гривен для взрослых и 3 тыс. гривен для детей и лиц с инвалидностью, — отметили в Минреинтеграции.
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