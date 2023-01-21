В Днепре на Нигояна горела столовая: ее забросали коктейлями Молотова

В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства выясняет полиция.

На месте правоохранители нашли две стеклянные бутылки с тряпичными фитилями, похожие на коктейли Молотова.

Об этом пишет dnepr.info со ссылкой на «Днепр Оперативный» .

Сотрудники спасательной службы не сразу смогли начать тушение огня, ведь на окнах здания были решетки. Пришлось ждать полицию.

В Днепре на проспекте Сергея Нигояна, 61 горела столовая. Неизвестные забросали ее коктейлями Молотова.

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