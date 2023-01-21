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В Днепре на Нигояна горела столовая: ее забросали коктейлями Молотова

Сегодня 13:39
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В Днепре на проспекте Сергея Нигояна, 61 горела столовая. Неизвестные забросали ее коктейлями Молотова.

Новости Днепра про В Днепре на Нигояна горела столовая: ее забросали коктейлями Молотова

Сотрудники спасательной службы не сразу смогли начать тушение огня, ведь на окнах здания были решетки. Пришлось ждать полицию. 

Об этом пишет dnepr.info со ссылкой на «Днепр Оперативный».

На месте правоохранители нашли две стеклянные бутылки с тряпичными фитилями, похожие на коктейли Молотова.

В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства выясняет полиция. 

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