Відразу три порушення: у Дніпрі водійка без прав пропонувала хабар

У Дніпрі затримали водійку без прав.

Як розповіли в патрульній поліції, 20 січня в Амур-Ниждніпровському районі поліціянти помітили авто, яке припаркувалося на “зебрі”. Інспектори підішли до власниці машини, щоб попередити про порушення.

Перевірити документи інспектори не змогли, бо у водійки немає прав. Дніпрянка не заперечувала цього факту, проте намагалася уникнути покарання та запропонувала патрульним хабар. Кермувальниця сподівалася, що за 200 доларів поліціянти відпустять її.

Водійку попередили, що це карається законом, але вона продовжила наполягати. На місце викликали слідчих, які розбиратимуться в обставинах справи. Також на жінку склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

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