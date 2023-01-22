В ГУР заявили, что ВСУ могут освободить Кинбурнскую косу уже к лету

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.
Он намекнул, что это может произойти уже к лету.
Новый туристический сезон нас обрадует, – сказал Андрей Юсов.
Также в эфире прозвучало, что сейчас украинская разведка много работы проводит для деоккупации захваченных российскими войсками частей Херсонской и Запорожской областей.
Кинбурнская коса – песчаная коса, расположенная в Николаевском районе Николаевской области в 4,0-7,5 км от Очакова. Эта коса – единственная часть Николаевщины, которая пока оккупирована россиянами.
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